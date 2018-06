Siam Gym in Valkenswaard moet waarschijnlijk verhuizen: 'Het gaat allemaal om geld'

De gemeente Valkenswaard wil de oude gymzaal aan de Le Sage ten Broekstraat niet blijven verhuren aan Siam Gym. De sportschool heeft daarom twee opties gekregen: óf het pand aankopen, óf vertrekken naar een andere locatie. Die laatste mogelijkheid lijkt het meest kansrijk.

Tijdelijke oplossing

Het was een tijdelijke oplossing tien jaar geleden. Siam Gym, toen nog gehuisvest in de gymzaal Achter de Kerk in Valkenswaard, moest wijken voor woningbouw. De huidige stek aan de Le Sage ten Broekstraat bood uitkomst. Het pand maakte deel uit van de eigen vastgoedportefeuille van de gemeente en stond op de nominatie voor sloop. Het was de bedoeling dat de sportclub er maximaal vijf jaar zou blijven. Daarbij zou de vereniging zelf blijven zoeken naar een definitieve locatie. Voor de huur van het pand werd een schappelijke huurprijs vastgesteld van drieduizend euro per jaar.

De gemeente wil nu actie van Siam Gym. Ze vindt dat de vereniging voldoende tijd heeft gehad om elders onderdak te vinden. Volgens de gemeente is in 2013 al schriftelijk medegedeeld dat de huurovereenkomst afliep. In diezelfde brief is toen ook gecommuniceerd dat het huurcontract wel weer met een jaar werd verlengd. Daarbij zou de gemeente nogmaals hebben aangegeven dat de gymzaal slechts een tijdelijke voorziening was en dat de sportschool zelf op zoek moest naar permanente huisvesting. De gemeente wijst er op dat een vereniging in principe zelf verantwoordelijk is voor het vinden van een geschikte ruimte.

Teleurstelling

Bij Siam Gym overheerst teleurstelling over de houding van de gemeente. Een woordvoerder geeft aan dat de vereniging had gehoopt op meer begrip. ,,Ik vind het diep triest. De gemeente onderschat wat wij hier allemaal voor de buurt doen. We krijgen daar weinig credits voor. Het gaat natuurlijk allemaal om geld. Maar wat doen ze als er straks weer overlast komt in de buurt? Hebben ze wel door hoeveel dat allemaal bij elkaar kost?"