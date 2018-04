Speler (12) van rugbyclub The Vets uit Valkenswaard raakt gewond tijdens wedstrijd

NIJMEGEN/VALKENSWAARD - Een 12-jarige jongen van een rugbyclub uit Valkenswaard is zaterdag met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat hij ongelukkig ten val kwam bij een rugbywedstrijd op het terrein van The Wasps aan de Staddijk in Nijmegen. Hij speelde in het shirt van The Vets uit Valkenswaard.