Steunactie voor Nikie die zoontjes verloor bij gezinsdrama leverde al bijna 42.000 euro op: “Nikie leest alle hartverwarmende berichtjes”

Zonder enig idee hoeveel mensen zouden doneren en hoeveel geld dat zou opbrengen, lanceerden Nikies vrienden enkele dagen geleden een steunactie. Hun vriendin verloor op 23 mei alles wat haar lief was toen de vader van haar twee zoontjes met Dani en Levi in de wagen het kanaal van Bocholt-Herentals in reed. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

“Juist op het moment dat Nikie koos voor een gelukkiger leven voor haar jongens en zichzelf, besliste hun vader anders. Dat is onbegrijpelijk en onmenselijk”, schrijven de vrienden bij de steunactie. “Nikie is in één klap alles kwijtgeraakt. Dat kan je je niet voorstellen. Het liefst van alles zouden we dit alles gewoon willen oplossen en ervoor zorgen dat ze Dani en Levi terugkrijgt. Maar dat gaat niet. En dus doen we alles wat we kunnen om Nikie op te vangen en er voor haar te zijn.”

Lieve berichtjes

“Uiteraard gaat geld dit ook niet goedmaken,” gaan Nikies vrienden verder, “Maar elke euro zorgt er wel mee voor dat Nikie zich daar de komende tijd geen zorgen over moet maken. Iedere donatie helpt Nikie om een weg te vinden en om hiermee te leven, op haar eigen tempo, zonder financiële druk, aangezien ze een hardwerkende zelfstandig kapster is”, klinkt het. “En ook de berichtjes die mensen bij hun donatie schrijven, doen deugd. Nikie leest alle berichtjes en het is gewoon hartverwarmend om te zien hoe iedereen met haar meeleeft. Een precies bedrag waar we graag aan zouden geraken, hadden we nooit voor ogen, maar we zijn wel heel dankbaar voor alle steun.”

Zelf een donatie doen om Nikie te steunen, kan via deze link.

