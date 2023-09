Misbruikte familie­vriend een 15-jarig meisje, of aaide hij alleen over haar broek?

VELDHOVEN - Hij had alleen met zijn hand over haar broek gestreken, geaaid bij het kruis. Nee, zegt een 15-jarig meisje, de man die ze beschouwde als een soort opa had maandenlang volop seks met haar gehad.