Tafelvoetbalspel: challenge voor Valkenswaardse jeugd

De Witte Dame, het is een begrip in Eindhoven. Toch is de naam ‘Witte Dame’ nog helemaal niet zo oud. Veel minder op leeftijd dan het gebouw zelf. Dat werd tussen 1928 en 1931 gebouwd door Philips. Het gebouw was niet wit, maar… grijs!