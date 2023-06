Tientallen vaten drugsafval gedumpt in Hamont-Achel: politie roept op om uit te buurt te blijven

In Hamont-Achel werden vrijdagochtend verschillende vaten met afvalstoffen aangetroffen. In eerste instantie lijken de vaten afkomstig van een labo voor de aanmaak van synthetische drugs. De toxische stoffen zouden intussen in de grond gesijpeld zijn, waardoor ook wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. De omgeving blijft nog zeker tot na het weekend afgesloten voor alle verkeer zodat de bodem kan worden gesaneerd.