Ton extra voor aanpak crossterrein Eurocircuit

Het geld is onder meer bedoeld voor een brandveiligheidsonderzoek op het terrein. Ook wil de gemeente meer zicht krijgen op de technische staat van de gebouwtjes, waarvan er een aantal in de loop der jaren illegaal is neergezet. De gemeente heeft geen idee of die bouwsels qua elektra of werktuigbouwkundig in orde zijn, maar is als eigenaar van de grond juridisch wel aansprakelijk, mocht er iets misgaan. Volgens wethouder Theo Geldens kan dat tot vervelende verzekeringskwesties leiden.