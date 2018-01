Tonprater Berry Knapen voor achtste keer Brabants kampioen

VALKENSWAARD - Met het behalen van zijn achtste titel bij het Brabants Kampioenschap Tonpraoten, is Heezenaar Berry Knapen nu de meest succesvolle tonprater in de 51-jarige geschiedenis van het evenement. Zelf doet hem dat overigens niet zoveel.

Als Toos van Bokhoven kreeg Berry Knapen afgelopen weekend zaal Lavrijssen in Valkenswaard helemaal plat. Met zijn act ‘onze Harry hi unne midlife-crisis’ gooide hij het roer dit jaar eens drastisch om, door de wereld te beschouwen door de ogen van een vrouw van middelbare leeftijd. Het was al de twaalfde keer op rij dat Knapen de finale haalde van het Brabants Kampioenschap. Met zijn achtste overwinning stoot hij nu zijn grootste ‘concurrent’ Andy Marcelissen van de troon. Knapen voert nu de ranglijst aan en is daarmee de meest succesvolle tonprater aller tijden.

De beste aller tijden, dat is iets om trots op te zijn.

„Grappig wel dat iedereen daar nu ineens over begint. Maar ik was er zelf helemaal niet mee bezig, ik wist niet eens dat ik tweede stond op die ranglijst. Het zegt me ook niet zoveel, om eerlijk te zijn. Want als je vijftien jaar lang als derde eindigt, sta je misschien ook wel bovenaan.”

Zie je het dan niet als blijk van waardering?

„Natuurlijk wel maar het is tevens nogal subjectief. Tijdens de finale zitten we met z’n allen hier in de kleedruimte voor het beeldscherm, de greenroom zeg maar. Van de acht finalisten zijn er altijd twee de klos; de eerste en de laatste. Dirk (Kouwenberg, red) moest als eerste in de ton en hij deed het verrekkes goed. Maar toch ben je dan eigenlijk bij voorbaat kansloos. De toon moet nog gezet worden en de zaal is nog niet helemaal los. Bij de laatste act zit iedereen al over zijn of haar persoonlijke winnaar na te denken. In 2007 won ik de titel nadat ik als eerste moest starten, dat is verder nooit voorgekomen. Daar ben ik eigenlijk trotser op dan die acht kampioenschappen bij elkaar.”

Door als vrouw in de ton te stappen, gooi je het dit jaar over een heel andere boeg.

„Het tonpraten is nog altijd een echt mannenwereldje. Van oudsher worden er dan veel grappen gemaakt over ‘ons vrouw’. Daar wilde ik eens vanaf en ik heb het daarom helemaal omgedraaid. Die arme vrouwen die al jaren voor gek worden gezet wilde ik zo een hart onder de riem steken. Ik heb geprobeerd de draak te steken met mannen die worstelen met een midlife-crisis. En het pakte goed uit. Direct na het laatste optreden voelde dat het wel goed zat. Niet dat ik meteen weer zou winnen, maar wel dat ik bij de beste drie zou zitten.”

En is de agenda van Toos van Bokhoven de komende weken goed gevuld?

„Deze maandag heb ik vrij en het weekend na carnaval is ook altijd rustig. Maar verder is het tot aan Pasen volle bak, met vaak meerdere optredens op een dag. Dat kan zijn als het typetje Toos van Bokhoven maar ook in een andere hoedanigheid. Maar uiteindelijk is het tonpraten toch wel het leukste dat er is en ik hoop het nog lang te kunnen doen. Ik kom volgend jaar gewoon weer terug om mijn titel te verdedigen.”