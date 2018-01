Tonpraters niet gemist bij Zondagskind in Dommelen

De eerste Brouwtrouw dateert uit 1981. Al snel trok het evenement meer dan achthonderd bezoekers. Enkele decennia later begint de belangstelling voor de zittingsavond terug te lopen. ,,We kwamen er achter dat de mensen hier niet meer op tonpraters zaten te wachten”, zegt Bart Weemaes, slagwerker bij de Brouwersgatse Hofkapel.

Deze editie van Zondagskind fungeerde Weemaes met zijn vriendin Lindsay Raaijmakers als het duo Hop en Mout. Het koppel figureerde bij de start van de avond in een filmpje waarin het Brouwersgats bier van het nieuwe jaar het levenslicht ziet. Onder de naam Zondagskind werd het eerste vat om 20.15 uur ceremonieel binnengedragen en op het podium aangeslagen. Aansluitend was er voor iedereen een gratis glas gerstenat. Peter van den Broek, voorzitter van de organiserende carnavalsvereniging De Pintenwippers, slaat het met tevredenheid gade. ,,We wilden op tijd vernieuwen. Daarom geen tonpraters meer, maar optredens van artiesten uit Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft.”

Positief

Robert Claassen valt als slagwerker in voor Weemaes. Hij is verrast door de strakke opening van de avond. ,,Dit is tien keer beter. Het was tijd om te vernieuwen.” Ook Jan van Daal uit Valkenswaard is positief over de nieuwe opzet. Hij mist de optredens van kletsers niet. ,,Het is hier al snel te rumoerig voor tonpraters.”