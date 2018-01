Tot vijf jaar vertraging dreigt voor nieuwe N69 bij Valkenswaard en aansluiting op A67

Regio drinkt nog steeds zorgelijk veel

3:00 SOMEREN - De regio Zuidoost-Brabant drinkt nog steeds zorgelijk veel alcohol, stellen Novadic-Kentron en de GGD. Het zijn niet alleen 37.000 volwassenen die wekelijks meer dan 21 glazen (mannen) of veertien glazen (vrouwen) wegtikken, ook ruim elfduizend 65-plussers drinken excessief blijkt uit de jongste GGD-cijfers. Bovendien zijn er in totaal nog eens ruim 57.000 'bingedrinkers', mensen die op één middag of avond meer dan zes glazen alcohol achter elkaar nuttigen.