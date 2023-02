Trefzekere Lennert Vos (Achel VV) scoort driemaal tegen leider Zepperen en blaast titelstrijd nieuw leven in: “Vorig seizoen pakten we ook 37 op 39"

Achel verkleint kloof tot vijf punten

“Voor Achel was dit een sleutelwedstrijd”, opende trainer Benny Lunenburg de persbabbel. “Wilden we nog meestrijden voor de titel moesten we de drie punten absoluut thuishouden, anders lag voor Zepperen de weg naar het kampioenschap wagenwijd open. En we hebben ons kans gegrepen. Beide teams waren elkaar waard en gingen tot het uiterste. Met drie goals speelde een trefzekere Lennert Vos zich in de kijker, maar ook collectief stonden we zeer sterk. Al moet ik eerlijk toegeven dat Zepperen tot in de slotfase meespeelde voor puntgewin. Met de snelle openingstreffer van Vos namen we een ideale start. Daarna volgden vele duels op het scherp van de snee. Vele doelkansen na de pauze. Het werd een echte thriller. Na een nieuwe treffer van Vos leek de buit binnen, maar de pas ingekomen Velisha kon snel milderen. Zo bleef de partij heerlijk op een hoog niveau verder denderen. Pas in de absolute slotfase viel de beslissing. Met deze driepunter halveren we op één week tijd de kloof tot vijf punten. We hebben een nieuw doel voor ogen en dat is de titel. We zullen wel zien...”, besloot Lunenberg.