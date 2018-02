Treinen zitten bij Hans uit Dommelen 'gewoon in de genen'

Een van hen is de 60-jarige Hans van den Boom uit Dommelen. ,,Al sinds mijn tiende ben ik hiermee bezig", vertelt hij vol enthousiasme. ,,Ik heb toen eens een baan gekregen met wat bouwdoosjes en ben daar op zolder mee aan de slag gegaan. Sindsdien heeft het me nooit meer losgelaten. Het zit helemaal in mijn genen. Gaandeweg werden de huisjes en landschappen steeds een beetje ingewikkelder en kocht ik er nieuwe dingen bij. Maar ja, het moest van mijn zakgeld, dus het was ook vaak experimenteren met eigen materialen".

Modelspoorgroep

Tussen pakweg zijn twintigste en vijfendertigste heeft de bouwwoede op een wat lager pitje gestaan, maar toen de kinderen er aan toe waren, kwamen de spullen weer tevoorschijn en werd de baan nieuw leven ingeblazen. ,,De jongste sliep er half onder. Vond hij prachtig. Rond die tijd ben ik een keer door een buurtgenoot uitgenodigd om eens mee te gaan kijken bij de MSG Valkenswaard. Die was 'n jaar of drie eerder opgericht. Ik was meteen verkocht".

De modelspoorgroep is een mannenwereld. Bestond de club vroeger uit ongeveer tien heren, tegenwoordig zijn het er zo’n 25: meest ruim boven de 50, maar er behoren nu ook twee twintigers tot het ledenbestand. ,,We hebben iedere woensdag clubavond", geeft Van den Boom aan. ,,Daar werken we dan gezamenlijk aan onze projecten. We zijn nu bezig met onze Noorse Baan. Die hopen we in 2019 af te krijgen. Maar we laten zondag vooral ook de banen zien die we de afgelopen jaren ontwikkeld hebben, zoals de Kempenbaan, met allerlei gebouwen op schaal uit onze eigen Kempen. En thuis ben ik bezig met een Franse Baan. Ik ben dan ook vooral een bouwer."

Beurzen

Met deze banen gaat de club een aantal keer per jaar naar beurzen en bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Daar worden dan ook weer nieuwe ideeën opgedaan en materialen gekocht. ,,Voordat ik naar zo'n beurs ga, heb ik mijn boodschappenlijstje altijd wel klaar. Ik ben niet zo'n impuls aankoper. Ik weet wat ik nodig heb en daar ga ik dan naar op zoek".

Als meest bijzondere project noemt Van den Boom zijn Veldhoven 1935 baan en de B.A. Bodilbaan. ,,Die zijn zo leuk, die zijn helemaal in perspectief gemaakt", legt hij uit. ,,Naarmate je verder kijkt worden de huisjes en de treinen steeds kleiner omdat hetzelfde treintje drie keer is gemaakt op steeds kleinere schaal. Maar dat moet je eigenlijk zondag gewoon komen bekijken".