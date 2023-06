Truckshow Borkel en Schaft is een snoepwinkel voor de echte liefhebbers

Man vernielde dertig auto’s in één nacht in Veldhoven, nu is verdachte zelf zijn auto kwijt

VELDHOVEN - Een 28-jarige man uit Veldhoven is donderdag aangehouden, omdat hij wordt verdacht van het vernielen van dertig auto’s in zijn woonplaats. Agenten denken dat hij de man is die zo tekeer ging in de nacht van 30 april op 1 mei.