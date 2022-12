Twee jaar rijverbod voor dronken bestuurder die ongeval veroorzaakt

De feiten speelden zich op klaarlichte dag af in de namiddag. B. was toen na het werk wat gaan drinken met vrienden, maar dit is volledig fout gelopen. Stomdronken en met 2,97 promille kroop hij achter het stuur van zijn auto en reed hij een tegenligger aan in een bocht. De man is niet aan zijn proefstuk toe en had in het verleden al twee veroordelingen opgelopen voor rijden onder invloed van alcohol. Hij werd daarom naar een dokter gestuurd die hem ongeschikt verklaarde om nog te rijden. “Sinds die expertise is hij wel gestopt met drinken en beseft hij dat hij een zware fout heef gemaakt", aldus zijn advocaat.