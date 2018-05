Uitstervend ras, Schola Cantorum Achel, viert 50-jarig bestaan

Meer dan graf van Rinus; rondlei­ding op Valkens­waard­se Oude Begraaf­plaats

16:39 VALKENSWAARD - De Oude Begraafplaats Valkenswaard is een spiegel van de plaatselijke geschiedenis. Het kerkhof is de gehele week open in het kader van de landelijke Week van de Begraafplaats. Op 2 juni is er een rondleiding.