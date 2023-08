Valkenswaard brengt milieueffecten Eurocircuit beter in kaart, na advies MER-commissie

“Liefde maakt blind, blijkbaar”: vrouw (20) staat terecht nadat ze 186 xtc-pil­len probeert binnen te smokkelen op festival Rampage Open Air

“Je beslist zelf over je eigen gezondheid. Maar in deze heeft u niet aan de gezondheid van anderen gedacht.” De rechter toonde zich al streng voor een 20-jarige vrouw, die betrapt werd toen ze liefst 186 xtc-pillen probeerde binnen te smokkelen op het festival Rampage Open Air. Zelf beweert ze dat die van haar ex-vriend waren, en dat ze niet wist dat het er zoveel waren. Vraag is of de rechter vandaag bereid is om het te zien als een “jeugdzonde”, zoals de advocaat van de vrouw vroeg.