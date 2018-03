Valkenswaard lonkt naar het stedelijk gebied

Moeder en zus eren overleden Jessica (32) uit Valkenswaard in tv-programma: 'Bye bye sweetheart'

16 maart VALKENSWAARD - De dood van de 32-jarige Jessica Wilford sloeg in juni 2015 in als een bom in Valkenswaard. De hulpverleenster van Artsen zonder Grenzen kwam om het leven toen haar helikopter neerstortte in het aardbevingsgebied in Nepal. Donderdagavond zagen 280.000 mensen hoe haar moeder en zus een mooi eerbetoon brachten aan Jessica, in het tv-programma Break Free. Ze strooiden haar as uit, van die ene hoge berg die zij nog graag had beklommen.