Valkenswaard: 'Ook in de toekomst kan vuurwerkshow gewoon geld krijgen'

Het college schaart zich echter achter het oordeel van de Subsidie Adviescommissie. Die stelt dat de show afgelopen december met ruim drieduizend bezoekers erg geslaagd was en bijdraagt aan de promotie van Valkenswaard. Ze wijst daarbij op de economische spin off; ook horeca en detailhandel hebben er van geprofiteerd. En ja, er werd reclame gemaakt om vuurwerk te koop bij het lokale tuincentrum. Maar, oordeelt de commissie, zolang er geen vuurwerkverbod geldt binnen de gemeente Valkenswaard, is het beter om in zo'n 'veilige vuurwerkwinkel' legaal consumentenvuurwerk aan te schaffen dan enkele kilometers verderop, in België, illegale knallers te kopen.