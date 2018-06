Valkenswaards raadslid Kerkhoff is niet gediend van openbare terechtwijzing door burgemeester

VALKENSWAARD –Raadslid Jan Kerkhoff uit Valkenswaard was gisteren nog steeds gepikeerd over de terechtwijzing die hij een week geleden kreeg van burgemeester Anton Ederveen. Die sprak de fractievoorzitter van Vitaal Valkenswaard in een openbare raadsvergadering aan toen die het woord wilde voeren over de Valkenierstraat. Omdat Kerkhoff zelf in die straat woont, vroeg Ederveen hem terughoudend te zijn. Het raadslid was daar niet van gediend en zei het ‘zeer irritant’ te vinden.