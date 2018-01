Valkenswaards toneelgezelschap DAT weer niet op gebaande pad

VALKENSWAARD - Voor het Valkenswaardse toneelgezelschap DATtheater is niets te dol. Opnieuw treedt de groep buiten de gebaande paden. De nieuwe toneelvoorstelling Jubileum wordt immers gespeeld in galerie De Kunstkeuken aan de Markt in Valkenswaard.

De première is op vrijdag 13 april. Een voorproefje is zondag al te zien bij Winter Val-Val-D’rie in Theater De Hofnar.

Ook voor Annie van der Meer, één van de ervaren en dragende krachten/acteurs binnen DATtheater, is het telkens weer een uitdaging om aan een nieuw toneelstuk te beginnen. ,,De teksten zijn ons bekend. Maar steeds opnieuw is het een verrassing hoe de productie er in werkelijkheid uit komt te zien. We zoeken altijd naar bijzondere aspecten of accenten, naar iets nieuws.”

Ze duidt dan onder meer op zang, beweging, aparte decors. DATtheater treedt nu eens buiten het reguliere theatergebouw. Omdat de uitvoering er zich voor leent. Jubileum gaat immers over een rijke familie die een groot feest geeft rondom een jubilaris. ,,Dit stuk past in de galerie vanwege de aanwezigheid van verschillende ruimten die ook nog eens met kunstwerken zijn aangekleed. Het gehele gebouw is het decor.”

Zonder al te ver uit te wijden wil Annie van der Meer wel kwijt dat in het spel gebruikgemaakt wordt van belangrijke ruimten in De Kunstkeuken: het bordes, de hal, een expositiekamer op de eerste etage, de zolderruimte. ,,Die vele wisselingen zijn voor ons een enorme uitdaging. Alles moet bij elkaar passen en naadloos in elkaar overgaan.”

Buffer

Volgens Van der Meer zit het in regisseur Hans Maas verankerd om iets buiten het geijkte stramien te doen. ,,Hij maakt van elk stuk iets speciaals. De afwisseling is enorm. Soms langs het absurde af. Dat houdt je ook scherp.”

Bijzonder in De Kunstkeuken is volgens Annie van der Meer ook dat het publiek in feite een onderdeel is van de voorstelling. De bezoekers ziet zij immers als de gasten op het feestje van de jubilaris. ,,Zonder overigens dat er meer van het publiek verlangd wordt dan kijken en luisteren.”

De presentatie in De Kunstkeuken betekent echter wel maximaal vijftig bezoekers. En dat leidt ertoe dat de voorstelling zes keer gespeeld wordt. Want ook DATtheater moet de inkomsten en uitgaven goed in de gaten houden. ,,Mede door de aanpassingen in het gemeentelijke subsidiebeleid moeten we op zoek naar andere bronnen. We hebben immers een buffer nodig om met een voorstelling te kunnen starten.”

Behalve een jaarlijkse theatervoorstelling gaat DATtheater zich aanbieden voor bedrijfsfeesten en overweegt het gezelschap Sinterklaas- of kerstvoorstellingen. ,,We zijn met dertien mensen, vooral veertig plus. We kunnen niet elk jaar meerdere stukken instuderen. En onze voorkeur niet ligt bij het traditionele theater; geen kluchten of blijspelen. We willen altijd onderscheidend zijn.”

De voorstellingen van Jubileum in De Kunstkeuken zijn op 13, 14, 15, 20 en 21 april om 20.15 uur en op 22 april om 14.30 uur. De toegangsprijs is 13,50 euro.