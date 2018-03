Valkenswaardse afdeling van Samen Verder stopt met collecte

Valkenswaard - Vrijwilligers van Samen Verder komen dit jaar niet meer met een rammelende collectebus aan de deur in Valkenswaard. De plaatselijke afdeling van de stichting stopt met collecteren. Wel probeert ze de komende jaren via een folderactie nog geld in te zamelen voor een zelfgekozen goed doel.

Samen Verder, oorspronkelijk begonnen in Eindhoven, heeft verschillende afdelingen in deze regio. In Valkenswaard haalden collectanten bijna een halve eeuw huis aan huis geld op voor kleinschalige projecten in derdewereldlanden. In veel gemeenten is de stichting recent niet meer actief. Het corps van vrijwilligers vergrijsde steeds verder, geeft Loek Overes van de werkgroep in Valkenswaard aan. ,,Veel van onze collectanten liepen op hun laatste benen. Het waren 75- en 80-plussers. Je kunt het die mensen toch niet aandoen om met een rollator langs de deuren te gaan?"

Contant

Daarnaast merkte de stichting dat lang niet iedereen behoefte heeft aan een collectant die aan de deur geld komt ophalen. Wat ook meespeelde: mensen hebben steeds minder vaak contant geld in huis. In de meeste gemeenten is Samen Verder helemaal gestopt met geld inzamelen. ,,Alleen in Bergeijk en Nuenen gaan vrijwilligers dit jaar nog met een collectebus op pad", vertelt Overes.