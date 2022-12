Van curling tot coole selfies in de Instagram-chalets: onze 5 tips voor een verrassend bezoek aan de Aalsterse kerstmarkt

Lommel Twintiger riskeert 6 jaar cel voor misbruik vijfjarige jongen in Lommel

Een 23-jarige Afghaan die in het asielcentrum in Lommel verbleef, riskeert een celstraf van 6 jaar en een ontzetting uit de rechten wegens seksueel misbruik van een vijfjarige jongen. De feiten speelden zich op 18 juni 2022 af in de buurt van het asielcentrum zelf. Twee getuigen hadden de twintiger met het jongetje naar een bos zien wandelen, waar hij achter een boom seksuele handelingen met het kind stelde.

