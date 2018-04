Van partytent naar festival: Kwalleballen in Dommelen

DOMMELEN - Ooit begonnen als een grap, is het Kwalleballen in Dommelen nu een volwaardig festival te noemen. Het aantal geparkeerde auto’s in de wei aan de overkant en de vele fietsen voor de tent, verraden het grote aantal bezoekers. Tijdens het eerste echte lenteweekend van dit jaar weten veel mensen het inmiddels in de verre omstreken bekende festival te vinden.

Het is alweer de zesentwintigste editie van het evenement, en het heeft door de jaren heen een ongekende groei doorgemaakt. „Het begon als een weddenschap tussen twee bloemencorsobuurtschappen”, legt Sander Heijs uit, bestuurslid. „De eerste jaren was het dan ook niet meer dan een kleine tent met een veldje ervoor, om zo gezellig samen wat te kwalleballen en daarna bier te drinken. Voor de vorm staken we nog een kleine barbecue aan.”

Inmiddels is de kleine tent vervangen door een grote festivaltent, en zijn er vele speelvelden om alle wedstrijden te kunnen huisvesten. Ook de bezoekers zijn veranderd. Waar vroeger voornamelijk de plaatselijke vriendenclubs in de modder te vinden waren, komen er nu spelers uit het hele land hierheen om deel te nemen. „Dit jaar zijn er teams uit onder andere Rotterdam en Wageningen.” De samenwerking met rugbyclub ‘The Vets’ draagt hier aan bij. „Zaterdag hebben verschillende rugbyteams een toernooi gespeeld. Zij hebben overnacht in Valkenswaard en spelen zondag hier ook mee met het Kwalleballen,” vertelt Heijs uit.

Mini

Behalve de volwassen spelers, spelen ook de kinderen een steeds grotere rol. „We hebben dit jaar maar liefst 300 kinderen die meedoen bij het Minikwalleballen,” vertelt een trotse Ted van Hout, voorzitter van het Kwalleballen. „Er doen meer kinderen dan volwassenen.”

Verspreid over het terrein liggen honderden rugzakken op kleedjes, met daarop ouders die even een zonuurtje mee pakken of kleine broertjes en zusjes die met modder spelen. Er wordt omgeroepen dat de vele jeugdteams op dezelfde velden moeten blijven spelen, en dat de scheidsrechters zullen rouleren. „Het is anders niet te doen om overzicht te houden wie er wel of niet aan het spelen is,” aldus de omroepster.