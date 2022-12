Van rolschaatsen tot wintersport: met deze 8 tips in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen verveel je je geen seconde tijdens de kerstvakantie

Toon en Coby Vereijken-Ver­beek zijn zestig jaar getrouwd: ‘We hebben genoten en dat doen we nog steeds’

Toon en Coby Vereijken-Verbeek zijn er trots op dat ze samen hun onderkomen naar eigen goeddunken hebben opgeknapt. ,,We zijn allebei handig. En ook in de buurt helpen we een handje mee.” Op woensdag 21 december is het zestig jaar geleden dat ze in het huwelijk traden. Het diamanten feest vieren ze in beslotenheid.

20 december