Vanaf maandag: wegenwerken in Haag gaan van start

Me­ga-schadever­goe­ding die Signify in VS moet betalen minder ‘mega’; zwakke vraag naar lampen drukt verkopen lichtbe­drijf

EINDHOVEN - De astronomisch hoge schadevergoeding die Signify zou moeten betalen na een arbeidsongeval in de Verenigde Staten is meer dan gehalveerd. Na protesten van het Eindhovense lichtbedrijf is het aanvankelijk toegekende bedrag aan het slachtoffer verlaagd van 90 miljoen dollar naar 42 miljoen dollar.