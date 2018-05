Veel lokale ondernemers op Hemelse Sferen in Valkenswaard

"We dachten: 'We gaan lekker op tijd, voor de grote drukte'. Maar het is zelfs nu al best druk", aldus een moeder die haar kinderwagen door de menigte probeert te manoeuvreren. Terwijl enkele marktlieden nog bezig zijn om hun kraam in te richten, weten vele bezoekers het centrum van Valkenswaard al te vinden. Behalve de wekelijkse marktlieden, proberen ook veel lokale ondernemers hun producten aan de man te brengen. Zo ook Sylvia van de Wakker die samen met haar partner achter een kraam vol modelauto's staat. "Het is altijd afwachten hoe het gaat lopen. Je weet van tevoren niet altijd welke doelgroep erop afkomt. Ons aanbod is natuurlijk vrij specifiek."

Engel

In de loop van de middag laat het zonnetje zich dan toch zien, en dat is te merken aan de drukte. De terrassen stromen vol en in lange rijen banen de bezoekers zich een weg door de drukte. "Eigenlijk gaan we hier elk jaar heen. We wonen vlak over de grens, dus dit is ideaal", aldus Anjo Willemse uit België. "Kopen doen we eigenlijk niet veel. Het leukste is om hier gewoon wat rond te wandelen, een kop koffie te drinken op het terras en mensen te kijken", vertelt ze lachend.