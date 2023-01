Veiligheidsmaatregelen Sint-Jozefskerk kosten de stad handenvol geld: “Voor de stellingen en de netten betalen we tot eind april 2 miljoen euro”

Aalst Aquatopia ontvangt 1.000 bezoekers per dag: “Tarieven toch niet zo’n groot probeem”

Zo’n 1.000 bezoekers per dag mocht Aquatopia deze kerstvakantie al ontvangen. Bij de opening van het nieuwe stedelijk zwembad Aquatopia in Aalst was er wat verontwaardiging over de relatief hoge tarieven. Toch kwamen heel wat Aalstenaars de nieuwe glijbanen uittesten.

