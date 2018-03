Veldbeemd in Dommelen bebouwd met steen

Woonwagenlocaties behoren binnen de gemeente Valkenswaard tot het verleden. Als eerste is de locatie Veldbeemd in Dommelen daadwerkelijk omgezet in een gebiedje met vijf woningen. De sleuteloverdracht heeft begin deze week plaatsgevonden. De oorspronkelijke vijf Sinti-huishoudens betrekken daar dan ook binnen korte tijd hun nieuwe huizen. Zij leven aan de Veldbeemd al geruime tijd in familieverband. En dat is ook voor de verdere toekomst gerespecteerd.

De woningen daar zijn door woningcorporatie Woningbelang gebouwd. Evenwijdig aan de Keersopperweg, op nagenoeg dezelfde plaats als waar voorheen de groep woonwagens stond. Het zijn nu woningen geworden van ongeveer elf bij zeven meter, met op de begane grond een woonkamer/keuken en een slaapkamer met badgelegenheid. En verder op de eerste etage nog twee slaapkamers.

Alle huizen zijn energiezuinig uitgevoerd met ieder zes eigen zonnepanelen. Bij één van de woningen is een aanbouw geplaatst in verband met de zorg voor een geestelijk en lichamelijk gehandicapte medebewoner. Alle andere voormalige plaatselijke woonwagenbewoners zijn eerder al in een huis getrokken.

Molensteen

De woonwagenlocatie Molensteen/Boomvalk wordt inmiddels gereed gemaakt voor bebouwing. Nog voor de zomervakantie wil Woningbelang daar starten met de bouw van ongeveer veertig sociale huurwoningen voor onder meer starters. De bouwtijd wordt geschat op ongeveer een jaar.

De eerder geplande woonwagenlocatie in het nieuwe woongebied Lage Heide aan de zuidkant van Dommelen is geruime tijd geleden al weggevallen. Die grond is nu beschikbaar voor vrijesectorwoningen. Als compensatie van het wegvallen van de woonwagenlocatie in Lage Heide krijgt Woningbelang nu bouwgrond aan de Stakenborgakker.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Woningen op het voormalige woonwagenkamp in Dommelen zijn bijna klaar. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Door noodzakelijke aanpassingen van het bouwplan aan de Molensteen/Boomvalk kan de gemeente daar echter niet de geplande vierduizend vierkante meter grond uitgeven. Een financieel nadeel van ongeveer anderhalve ton.