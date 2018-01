Verdachte Dommelse zedenzaak blijft in voorarrest

Volgens de man (33) vroeg het jongetje hem in het park bij het Cornelisdal zelf om hulp. Er zaten beestjes op zijn kleren, en die heeft de man er af geklopt. Het slachtoffertje zou zelf zijn onderbroek hebben uitgedaan. De man heeft toen wel diens blote billen aangeraakt, dat is ontucht. Omdat er verder geen sporen van een verkrachting zijn gevonden, zou de man tijdelijk vrij moeten uit voorarrest, zo bepleitte zijn advocaat woensdagmiddag in de Bossche rechtbank.

Officier Wineke Wichern 'kon het er niet hardgrondiger mee oneens zijn'. Artsen konden inderdaad geen wondjes of (DNA-)sporen vinden. ,,Maar vreemd genoeg is er zelden letsel in zedenzaken, in meer dan negen van de tien gevallen is er niks te zien. Dat zegt dus niks." Het jongetje zei, in een speciale verhoorstudio, dat juist de man hem op enge beestjes wees en zei dat zijn broekje uit moest doen. Toen kreeg het jochie 'heel erge pijn' van achteren. De rechtbank was het met Wichern eens dat de verdenking veel te zwaar was om vrijlating toe te staan.