Verdachten van overval boekwinkel opgepakt in Valkenswaard

'Politie' Valkenswaard stuurt brief na 'stompzinnige en totaal mislukte poging tot parkeren'

11 maart VALKENSWAARD - Iemand uit Valkenswaard was deze week zo boos over de niet zo florissante parkeerkunsten van een buurtbewoner, dat hij of zij besloot een brief te sturen uit naam van de politie. Met weinig zachte bewoording werd duidelijk gemaakt dat de auto beter anders geparkeerd had kunnen worden.