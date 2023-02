Viertal steelt koperen kabels op zonnepanelenparken: bedrijven vragen enorme schadevergoeding

Viooltjes aan de deur in Luyksges­tel

LUYKSGESTEL - Zanggroep Quo Vadis uit Luyksgestel komt op zaterdag 11 maart langs de deuren in het dorp met allerlei kleurige viooltjes. De verkoopkaravaan start om 10.30 uur vanaf het kerkplein. Daar blijft ook nog een bloemenkraam staan voor de inwoners die in het buitengebied wonen of de verkoop aan de deur gemist hebben. Met opbrengst van de verkoop van de viooltjes sponsoren de bloemenliefhebbers de clubkas van het koor.