Voetbalclub uit Borkel en Schaft gaat verder als 'hobbyclub'

VALKENSWAARD - Het doek is gevallen voor het vaandelteam van BES. Tijdens een bijeenkomst in de kantine is maandagavond besloten dat de voetbalvereniging van Borkel en Schaft komend seizoen geen eerste elftal meer in competitie brengt.

De plaatselijke vv schrijft slechts twee senioren elftallen in voor de regulier competitie. Het damesteam gaat in een aangepaste vorm verder (7 tegen 7).

De beslissing om te stoppen met het eerste elftal zat er al een tijdje aan te komen. Het voorstel werd bijna unaniem gesteund door de aanwezige leden. ,,Er waren 70 mensen aanwezig, en daarvan stemden er 69 voor. Er was één blanco stem", vertelde Dirk Rooijakkers, die tot gisteravond secretaris en interim-voorzitter was van de club.

Rooijakkers was de afgelopen tijd een van de kartrekkers bij BES. Hij en de overige bestuursleden, op penningmeester Wiljan Rijkers na, legden hun functie na de besluitvorming neer. ,,We hebben met ons vijven er alles aan gedaan. We hoeven onszelf dus niets te verwijten, maar helaas is het niet gelukt", keek Rooijakkers terug op de afgelopen periode.

Voor hem was het wel een avond met een dubbel gevoel: niet veel later werden de nieuwe bestuursleden gepresenteerd. Dat nieuwe bestuur heeft steun van een groep van ongeveer vijftig vrijwilligers, die hun mouwen willen opstropen voor de club. ,,Een wrang gevoel dat er nu opeens een hoop mensen opstaan om te helpen", zei Rooijakkers. Hij verwees daarmee naar de voorbije periode waarin de club het moest stellen met een incompleet bestuur en een minimaal aantal vrijwilligers. ,,Maar ik denk dat de noodzaak nu pas echt is doorgedrongen." Het nieuwe bestuur streeft er naar om in de toekomst toch weer een eerste elftal op de been te krijgen. ,,Ik hoop echt dat het gaat lukken, ik gun het ze", aldus Rooijakkers.

En zo heeft de voetbalclub in Borkel en Schaft weer behoorlijk ingeleverd. Vorig jaar werd al besloten om te stoppen met de jeugd. Er waren simpelweg te weinig spelertjes. Begin dit jaar gaf de vereniging een duidelijk signaal af dat ook het voortbestaan van het eerste elftal in gevaar dreigde te komen. Het bestuur van de club besloot alles op alles te zetten om nieuwe spelers aan te trekken en zocht de media op. Tevergeefs, het aantal spelers liep zelfs nog verder terug.