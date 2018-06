Vrije kavels Lage Heide in Valkenswaard niet in trek; plan wordt aangepast

De coalitiepartijen, gesteund door alle andere fracties, stelden voor om een deel van de vrije kavels om te zetten in projectbouw en ze aan te bieden aan een ontwikkelaar. En dan specifiek gericht op de categorie midden- en hoger segment.

In het plan Lage Heide zijn tachtig kavels beschikbaar voor de vrije sector. Daarvan zijn er slechts negentien verkocht. ,,Ooit was er een wachtlijst van zevenhonderd mensen. Die is verdampt. Nu melden zich mondjesmaat nog gegadigden voor een kavel. Bij ontwikkelaars is wel veel vraag naar koophuizen in Lage Heide”, aldus H&G-woordvoerder André van Daal.

Hij diende namens de coalitie een motie in. Van Daal vond de overige fracties aan zijn zijde. Wout Verhoeven (Valkenswaard Lokaal) wees erop dat wel de beeldkwaliteit in de gaten moet worden gehouden. Van Daal trok zijn drang naar meer bouwen door naar een ander stuk Lage Heide. Hij bepleitte een heroverweging voor het project Lage Heide Landgoed. ,,Kijk eens of het daar mogelijk is om meer landgoedwoningen te bouwen dan de geplande vijf. Misschien acht tot tien?”

Goedkoper

De landgoedwoningen zijn gepland aan de oostkant van Lage Heide. De kavelprijs varieert van vijf tot ruim zeven ton. Als er meer wordt gebouwd, worden de percelen bijna anderhalve ton goedkoper.