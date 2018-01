Vrouw (92) slachtoffer van zakkenrollers in Valkenswaard

Vier extra AED's in Valkenswaard

13:42 VALKENSWAARD - Valkenswaard schaft vier extra AED's aan. De defibrillatoren, die levensreddend kunnen zijn bij een hartstilstand, komen te hangen op de Dorpsstraat in Borkel en Schaft, op de Luikerweg, in de wijk De Hofjes in Dommelen en in Lage Heide. De kosten bedragen ongeveer 8.000 euro.