VVD Valkenswaard gepikeerd: 'fout geplakt en ook te vroeg'

Bas Roorda, bestuurslid van de VVD Brainport uitte zijn frustratie vrijdag in een brief aan de burgemeester. Hij is gepikeerd over het plakgedrag in Valkenswaard. De VVD'er stelt dat andere partijen hun posters voor de afgesproken datum hebben opgehangen. ,,Wij zijn binnen de lijntjes gebleven, maar de concurrentie ging aan slag en plakte maar raak." Toen het lokale H&G eind vorige week ook nog eens met speciale stellages in de vorm van een fiets op de proppen kwam, was voor de VVD'er de maat vol. Hij wijst de burgemeester er op dat in sommige situaties, de verkeersveiligheid in het geding is.