Wat te doen in Limburg: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is het mooie Limburg de ideale uitvalsbasis. Er valt namelijk heel wat te beleven in deze groene en historische provincie: van een reis naar het verleden in Bokrijk tot een prachtig uitzicht in het doorkijkkerkje van Borgloon. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

Op zoek naar een betaalbare parkeerplaats in Limburg? Wij wijzen je hier de weg naar goedkope parkings.

1. Bokrijk in Genk

Volledig scherm Fietsen door het water in Bokrijk. © Joffrey VDB Productions

Ben jij benieuwd van waar onze tradities en gewoontes komen? In het Openluchtmuseum van Bokrijk kom je meteen in een andere tijd terecht. De geschiedenis van wetenschap en techniek staat in het museum centraal. Je krijgt de kans je te verdiepen in het verhaal van brood, bier en textiel. Je kan vakmensen aan het werk zien of op bepaalde momenten zelf aan de slag gaan.

Naast het Openluchtmuseum bezoeken kan je hier ook mooie wandel- en fietstochten maken. Zo kan je te voet of met de fiets zelfs dwars door het water gaan. ‘Fietsen door het Water’ is een unieke beleving waarbij je 200 meter lang dwars door een vijver fietst. In het midden van het pad staat het water aan weerszijden op ooghoogte.

Waar? Bokrijklaan 1 in Genk

Wanneer? Vanaf april van dinsdag tot zondag open van 10 tot 18 uur, maandag gesloten

Prijs? 3 euro voor kinderen, 17 euro voor volwassenen

2. Doorkijkkerkje en Zwevende kapel in Borgloon

Volledig scherm Doorkijkkerkje in Borgloon / zwevende kapel Helshoven. © rv / ann de craemer

In Borgloon vind je twee bijzondere kunstwerken, namelijk ‘Reading Between The Lines’ van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh en de Zwevende kapel van kunstenaar Frits Jeuris. De kapel is gemaakt uit boomstammen van oude kerselaars. Aan beide kunstwerken geniet je van een mooi vergezicht over de groene omgeving.

Waar? Grootloonstraat 2 in Borgloon

Prijs? Gratis

3. Gallo-Romeins Museum in Tongeren

Volledig scherm Gallo-Romeins Museum in Tongeren. © Gallo-Romeins Museum

In het Gallo-Romeins Museum ontdek je het veelzijdige verhaal van de mens in de regio Limburg doorheen de tijd. Zo maak je in het museum een reis door de tijd van de prehistorie tot het einde van de Romeinse tijd. Neem ook zeker een kijkje bij de 2000 jaar oude Tongenaren. Voor het eerst in België reconstrueerden specialisten het gelaat van mensen uit de Romeinse tijd. Je kan deze prachtige reconstructies gratis bewonderen in de inkomhal van het museum.

Waar? Kielenstraat 15 in Tongeren

Wanneer? Dinsdag tot vrijdag open van 9 tot 17 uur, in het weekend open van 10 tot 18 uur, op maandag gesloten

Prijs? 1 euro voor kinderen, 8 euro voor volwassenen

4. Mijnterril in Beringen

Volledig scherm Mijnterril in Beringen. © RV

Ben jij benieuwd naar het mijnverleden of wil je genieten van een uniek stukje natuur? Breng dan zeker een bezoekje aan de Mijnterril in Beringen. De Mijnterril is een herinnering aan het Limburgse steenkoolmijnverleden. De prachtige heuvel waar bossen en open plekken elkaar afwisselen was vroeger een afvalberg met stenen. De wandelpaden brengen je tot op 100 meter hoogte, waar je kan genieten van een indrukwekkend panorama.

Waar? Koolmijnlaan in Beringen

Wanneer? Van zonsopgang tot zonsondergang

Prijs? Gratis

5. Lommelse Sahara

Volledig scherm Lommelse Sahara. © Fotografie: Bosland

De Lommelse Sahara heeft zijn naam door de grote zandvlakte die lijkt op een miniatuurwoestijn. Naast het zand zijn er ook helderblauwe meertjes, heidestroken en naald- en loofbossen. Door het afwisselend landschap is een wandeling in dit gebied ongetwijfeld een unieke ervaring. Daarnaast is dit de ideale plek voor vogelspotters. Op en rond het water zie je namelijk regelmatig futen, eenden en zwanen. Voor een mooi uitzicht over het gebied kan je de uitkijktoren van 30 meter hoog beklimmen.

Waar? Sportveldenstraat 10 in Lommel

Wanneer? Van zonsopgang tot zonsondergang

Prijs? Gratis

6. Alden Biesen in Bilzen

Volledig scherm Kasteel van Alden Biesen. © Mine Dalemans

Vroeger was Alden Biesen een van de meest invloedrijke hoofdkwartieren van de Ridders van de Duitse Orde. Vandaag is het een prachtige kasteelsite omringd door unieke hoogstamboomgaarden en historische tuinparken. Het Engels Park, de Franse Tuin en de boomgaarden zijn mooie locaties voor een wandeling. Wil je iets meer over de geschiedenis te weten komen? Dan kan je je laten rondleiden door een gids. Het voorhof, buitenhof en de waterburcht zijn ook zeker een bezoekje waard.

Waar? Kasteelstraat 6 in Bilzen

Wanneer? Tot 31 maart op weekdagen van 7.30 tot 20 uur en in het weekend van 10 tot 16 uur, vanaf 1 april op weekdagen open van 7.00 tot 21.30 uur en in het weekend van 8 tot 21.30 uur

Prijs? Gratis

7. Grotten van Kanne in Riemst

Volledig scherm Grotten van Kanne. © bob moors

De grotten van Kanne vormen een van de origineelste kalksteengroeven waarbij de kalksteen ondergronds gewonnen is. In de groeve zijn gangen gemaakt met behulp van eenvoudige gereedschappen zoals een zaag, beitel en houweel. In het totaal bedraagt het gangenstelsel 16 kilometer. In het ondergronds landschap zie je af en toe sporen van de voormalige blokbrekers, in de vorm van werkfronten en opschriften. Daarnaast vind je in de grotten een replica van de ondergrondse schuilkapel uit de tijd van de Franse overheersing in de achttiende eeuw.

Waar? Avergat 14 in Kanne (Riemst)

Wanneer? Elke zaterdag en zondag vaste rondleiding om 13.30 uur

Prijs? 5.50 euro voor kinderen, 11 euro voor volwasenen

8. Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren

Volledig scherm Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. © BELGA

Deze gotische basiliek is niet alleen een prachtig bouwwerk, maar ze herbergt ook een unieke collectie aan religieuze kunstvoorwerpen van de zesde tot de negentiende eeuw in haar schatkamer. Het duurde meer dan 300 jaar om de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren af te werken, maar nu domineert ze de stad en de omgeving met al haar pracht en praal.

Waar? Stadhuisplein in Tongeren

Wanneer? Vanaf 1 april van dinsdag tot zondag open van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur, op maandag enkel open van 13 tot 17 uur

Prijs? 2.50 euro

9. Terhills in Maasmechelen

Volledig scherm Terhills in Maasmechelen. © Mine Dalemans

In Nationaal Park Hoge Kempen draaide de steenkoolmijn van Eisden tot een kwart eeuw geleden nog op volle toeren. Vandaag de dag kan je er wandelen in een verrassend landschap van bergen en meren, en dat zorgt voor een wandeling met spectaculaire panorama’s. Terhills heeft vier terrils, waarvan er drie toegankelijk zijn voor publiek. Je kan een wandeling maken naar de toppen van de terrrils. Vanaf daar worden je inspanningen beloond met een prachtig uitzicht op het omliggende landschap van de Maasvallei en het Nationaal Park Hoge Kempen. Vanaf het bezoekersonthaal kan je verschillende bewegwijzerde routes volgen.

Waar? Zetellaan 54 in Maasmechelen

Wanneer? Van april tot september elke dag open van 10 tot 18 uur, van oktober tot maart open van 10 tot 17 uur

Prijs? Gratis

10. C-mine in Genk

Volledig scherm C-mine in Genk. © Emily Nees

Bij C-mine ontdek je het mijnverleden van Limburg aan de hand van een spannende expeditie. Het avontuurlijke belevingsparcours dompelt je onder in boeiende verhalen over de mijn. Daarnaast kan je het indrukwekkende kunstwerk Labyrint bewonderen op het C-mine-plein. Het kunstwerk werd ontworpen door het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh en het lijkt op een experimenteel doolhof. Ten slotte kan je in C-mine terecht voor verschillende tentoonstellingen en evenementen. Zo kan je nog tot eind maart de expo ‘LABO ENZOo’ bekijken.

Waar? C-Mine 10 in Genk

Wanneer? Maandag open van 13 tot 17 uur, dinsdag tot zondag open van 10 tot 17 uur

Prijs? C-mine expeditie 10 euro voor volwassenen, 6 euro voor kinderen

