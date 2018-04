Wethouder Mart Wijnen uit Valkenswaard weer uit het ziekenhuis

De gemeente wil geen nadere toelichting geven op zijn gezondheidssituatie. Ook de nieuwe fractievoorzitter van het CDA, Davey Gerlings, geeft aan dat hij in overleg met Wijnen heeft besloten daar momenteel geen verdere mededelingen over te doen.

Wijnen werd ruim twee weken geleden in het ziekenhuis opgenomen nadat bij hem onregelmatigheden in de aorta waren geconstateerd. Hij maakte voor de verkiezingen vorige maand duidelijk dat hij opnieuw in de race was voor het wethouderschap. Egbert Buiter (PvdA) neemt voorlopig zijn taken waar.