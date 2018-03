Wethouder: Sloop oude gemeentewerf Valkenswaard kan niet langer wachten

De sloop van de oude gemeentewerf achter de Emmalaan kan niet langer wachten, vindt het college van B en W in Valkenswaard. Er moet acuut iets gebeuren op die plek op steenworp afstand van basisschool 't Smelleken. Het benodigde bedrag van twee ton voor de werkzaamheden haalt ze daarom per direct uit het potje voor onvoorziene kosten.

De oude gemeentewerf achter de brandweerkazerne moet zo snel mogelijk worden afgebroken vinden burgemeester en wethouders. Normaal gesproken moet de raad daar eerst geld voor toezeggen, maar het college vindt het niet verantwoord om het besluit uit te stellen tot de eerstvolgende raadsvergadering in april. Ze heeft daarom eigenstandig besloten de voorbereidingen voor de sloop in gang te zetten.

,,We vinden dat het nu meteen moet gebeuren", verklaarde H&G-wethouder Marcel Bax dinsdag. ,,De situatie is daar onveilig. Er staan wel hekken omheen en je mag eigenlijk niet het terrein op, maar dat gebeurt toch. De hekken worden opengebroken. Je moet er toch niet aan denken dat daar kinderen binnen spelen, met alle gevaren van dien. Er hangen balken los. De directe veiligheid is in het geding." De aanwezigheid van asbest maakt de situatie extra alarmerend, benadrukte burgemeester Anton Ederveen. ,,Dat is ook een belangrijk argument om het proces te versnellen."