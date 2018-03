Wie weet wat over raadslid Ruud van Dijk uit Valkenswaard?

TILBURG/VALKENSWAARD - De commissie die het integriteitsonderzoek naar het Valkenswaardse raadslid Ruud van Dijk uitvoert, is van start gegaan. Met hotels in Tilburg en Eindhoven als decor voor vertrouwelijke gesprekken.

De deur staat deze woensdagmiddag open bij de commissie die onderzoek doet naar het Valkenswaardse raadslid Ruud van Dijk. Letterlijk. Binnen zit griffier Cobie Miedema, zeg maar secretaris van de gemeenteraad. Ook zij is ontboden bij de drie onderzoekers, die hotel De Postelse Hoeve in Tilburg kozen als neutraal terrein. Die open deur van de Kwatrijnzaal is opmerkelijk want binnen kunnen delicate kwesties de revue passeren.

Volledig scherm Dick de Cloe op archiefbeeld © beeldwerkt

Voor oud-Tweede Kamerlid Dick de Cloe, voorzitter van de door burgemeester Anton Ederveen ingestelde commissie, is het hotel de laatste weken het hoofdkwartier. Hier wordt vergaderd en spreken de drie onderzoekers met betrokkenen. Naast De Cloe zijn dat oud-rechter Matton van den Berg en voormalig kabinetschef bij de provincie Kees van den Heuvel. De aanleiding voor hun opdracht is een publicatie in het ED van eind januari. In het artikel kwamen de vastgoedbelangen van Valkenswaard Lokaal-raadslid Van Dijk (53) aan bod en zijn mogelijke link met de omstreden Waalrese jurist Marcel Senders. De in 2005 van corruptie beschuldigde ex-wethouder staat bij de komende verkiezingen op plek twee van de kieslijst.

Melder

Ook 'de krant' is opgeroepen voor een gesprek. Want, zo schrijft de ingehuurde secretaresse in haar uitnodiging: 'In de publicaties van het ED komen zaken bovendrijven waarover de commissie helderheid wenst te krijgen'. De Valkenswaardse raad stelt zich op het standpunt dat het ED moet worden gezien als melder van een mogelijke integriteitsschending door het raadslid. Na griffier Miedema is het daarom de beurt aan 'de krant'. Op tafel een schaal met fruit, frisdrank, koffie en thee en nog een overbleven pain au chocolat. De heren zijn dan ook al sinds tien uur deze dag bezig. ,,We zijn nog in de fase van onderzoek en praten en nog lang niet klaar. En dan heb ik eigenlijk al teveel gezegd", zegt De Cloe als hem duidelijk wordt dat dit gesprek tot een krantenartikel zal leiden.

De onderzoeker benadrukt de werkwijze. ,,Ons streven is dat niets herleidbaar is naar een informant." De gespreksleider klemt zijn linkerhand om een mandarijntje als hij zijn punt maakt. ,,Wij willen dingen te weten komen. Dan je móet je vertrouwelijk kunnen praten." Er komt een verslag maar dat zal zeer beknopt zijn. Wie precaire onderwerpen liever niet zwart op wit ziet, kan met de onderzoekers daarover wel afspraken maken. Zodra hij beseft dat bij het ED, afgezien van de geplaatste artikelen niets te halen is, besluit De Cloe met vriendelijke glimlach het gesprek te beëindigen.

Van der Valk

Tilburg is niet het enige decor voor het Van Dijk-onderzoek. Afgelopen dinsdag werden Valkenswaardse fractievoorzitters om beurten gehoord in een vergaderruimte van het Van der Valk Hotel Eindhoven. Hoe lang het onderzoek nog gaat duren, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat een rapport pas na de gemeenteraadsverkiezingen gereed zal zijn.