Wietpand Valkenswaard mogelijk lang op slot

VALKENSWAARD - De woning aan de Zandbergstraat in Valkenswaard waar de politie woensdagmiddag een hennepkwekerij aantrof, kan in het uiterste geval voor onbepaalde tijd worden gesloten. Nadat agenten een ruit hadden ingetikt, vonden ze drie in werking zijnde kwekerijen. En dat was in dat huis niet voor het eerst.

De politie had informatie gekregen dat er zich een hennepkwekerij zou bevinden in een van de woningen aan de Zandbergstraat. Met toestemming van de bewoners deed de politie huiszoeking bij verschillende huizen.

Bij de voorlaatste woning aan het zandpad was niemand aanwezig. Agenten troffen op de eerste verdieping drie in werking zijnde kweekruimtes aan met in totaal een paar honderd planten, waarvan een met stekjes. In de schuur vond men ook nog een kwekerij in oprichting of een kwekerij die al gerooid was.

Te koop

De woning ligt verscholen op een bosrijk perceel van 3635 vierkante meter. Het staat al tien jaar te koop, inmiddels voor een bedrag van 575.000 euro. In die periode is de woning meerdere keren verhuurd geweest. Of de woning op het moment was verhuurd en aan wie, is onduidelijk. De eigenaar bevindt zich in Spanje en is niet bereikbaar voor commentaar.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en doet tijdens het lopende onderzoek geen verdere uitspraken.

Het was niet de eerste keer dat er in de woning wiet werd gekweekt. Ook in oktober 2015 werd op de eerste verdieping van het huis een kwekerij aangetroffen en in de schuur de restanten van een kwekerij. Burgemeester Anton Ederveen paste daarna resoluut de Damocles-wet toe en verzegelde de woning voor een halfjaar.

Maatregelen