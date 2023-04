Willy van de Kerkhof aan de slag als ambassadeur voor paardensport-ondernemer Jan Tops

indebuurt.nl Van oude gasfabrie­ken naar levendig gebied: het N­RE-ter­rein toen en nu

Fifth NRE, Cyklist, werkplekken en nieuwe woningen: dat is het NRE-terrein nu. Het zal je niet verrassen: dat is niet altijd zo geweest. Ooit begon het NRE-terrein als complex van gasfabrieken. Daarna is het een paar keer van gedaante veranderd. Vroeger stond er bijvoorbeeld een 84 meter hoge gashouder!