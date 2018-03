Winst voor nieuwkomers Samen voor Valkenswaard en Vitaal Valkenswaard

UPDATEVALKENSWAARD - H&G blijft de grootste, maar levert net als Valkenswaard Lokaal wel fors in ten opzichte van vier jaar geleden. Toch is bijna iedereen tevreden.

Wat vooraf dreigde, gebeurde ook in Valkenswaard: de gemeenteraad versnipperde verder. De twee nieuwkomers Samen voor Valkenswaard (2 zetels) van Fred Emmerik en Vitaal Valkenswaard (1 zetel) van Jan Kerkhoff kaapten zomaar 3 zetels weg van de 23. En dat ging ten koste van de grootste partijen, H&G en Valkenswaard Lokaal, die er ieder twee verloren. Toch waren vrijwel alle acht partijen aan het einde van de avond redelijk tevreden met de uitslag gisteren. Alleen Valkenswaard Lokaal-voorman Peter van Steensel had er de pee in.

Zes zetels

H&G bleef de grootste met 6 zetels. Valkenswaard Lokaal (naar 4 stuks) moest zijn positie als runner-up afstaan aan het CDA dat op 5 bleef. Lijsttrekker Peter van Steensel van VL liet zijn teleurstelling over de uitslag duidelijk doorklinken. Het zetelverlies kende volgens hem een eenvoudige verklaring: ,,Het vertrek van Fred Emmerik uit onze partij en de negatieve publicaties in het ED over Ruud van Dijk. (de nummer twee van VL, red.)"

Theo Geldens van H&G was minder somber over de verloren zetels. De strekking van zijn verhaal: met de twee nieuwe partijen erbij was de uitslag zo slecht nog niet. Daarbij waren die acht zetels, die zijn partij de laatste raadsperiode had, ook wel een beetje te veel van het goede. ,,Zes is een gezond niveau, dat willen we de komende jaren vasthouden. Je moet als partij ook niet met kop en schouders boven de rest uitsteken, niet te dominant zijn. Dat verwijten ze me soms toch al."

Coalities?

Over coalities wilde Geldens het nog niet al te veel hebben. Nee, hij sluit niemand uit, zegt de H&G-leider. Ja, alle opties staan open, dus ook een bondje met alle lokale partijen is mogelijk. En ja, hij wil wethouder worden. ,,Ik wil het liefst met mensen in een college met wie ik een klik heb. Voor mij staat bovenaan dat ik een betrouwbaar en integer bestuur wil hebben."

Of VL als derde partij van Valkenswaard deze keer wel een plek in het college krijgt? Geldens' zwager Van Steensel heeft er weinig fiducie in. ,,Ik hoor hier overal dat het al geregeld is", verzuchtte de VL-voorman nadat de uitslag bekend was. ,,Ik hoor hier rondzingen dat H&G weer samen zou gaan met het CDA en nog een partij met twee zetels. Na de vorige verkiezingen hebben we geen kans gekregen en ik verwacht eerlijk gezegd niet dat we nu wel tot een goed gesprek kunnen komen."

VVD wint ook