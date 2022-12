Wintermarkt in het Lyceum: “Gezellig samenzijn en het goede doel steunen”

“Vandaag komen onze leerlingen, op een door de leerkracht gekozen moment, naar school voor het leerlingencontact met hun klascoach om de resultaten van het eerste semester te bespreken”, zegt Liza Louies, een van de leerkrachten van de school. “De leerlingenraden organiseren deze voormiddag voor hen een gezellig samenzijn onder de vorm van een wintermarkt op de speelplaatsen van de school. Zij zijn al enkele weken bezig met de organisatie en staan ook zelf in voor de uitwerking. De winst - behalve die van de chocomelk - gebruikt de leerlingenraad om later iets mee te doen ten voordele van alle leerlingen op onze school”, zegt Louies. “De opbrengst van de warme chocomelk en fruitsap is ten voordele van de Warmste Week. Er zijn hotdogs, warme wafels (Luiks of Brussels) en een crea-atelier waar ze kerstkaartjes maken. Er is ook een photobooth waarbij je op de foto kan met de kerstman en kerstvrouw.”