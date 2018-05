Zeer grote brand bij Mercedes-specialist Jonkers in Valkenswaard, grote explosie te zien

LIVE+VIDEOVALKENSWAARD - Bij Jonkers Autobedrijven in Valkenswaard is vrijdagavond net na 18.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. De vlammen zijn enorm en de rook is in de wijde omtrek te zien.

De brandweer rukt met meerdere wagens uit naar het bedrijf aan de Luikerweg en heeft opgeschaald naar 'zeer grote brand' en grip 1. Zojuist heeft de brandweer opgeschaald met nog vier extra blusvoertuigen. In totaal zijn er zo'n 10 brandweerwagens aanwezig.

Volledig scherm Grote brand bij Jonkers in Valkenswaard © Bert Jansen De eigenaar pand heet Max Jonkers, hij heeft het jaren geleden van zijn vader overgenomen.

19.37 uur Pand kan deels behouden blijven, volgens de brandweer.

19.34 uur Geen schadelijke deeltjes gemeten in de rook. Het was even de vraag of er bij de brand asbest vrij zou zijn gekomen, maar na metingen van de brandweer in de rook lijkt dat nu uitgesloten.

19.31 uur De rook staat 'gunstig', door weinig wind gaat het recht omhoog en niet naar omliggende wijken.

19.30 uur 'Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend', meldt de brandweercommandant.

19.27 uur Vlammen lijken lager te worden, rook is pikzwart en hoog. De brandweer heeft blusmachines op het brandende pand gericht.

19.25 uur Weer een ontploffing te horen en een enorme steekvlam te zien.

19.23 uur De auto's in het pand staan nog steeds in brand. De brandweer probeert auto's te redden, er worden nog steeds auto's naar buiten gereden die nog niet in brand staan. Veel auto's op de begane grond zijn niet meer te redden.

19.20 uur Het pand van Domino's Pizza zit ernaast. Daar lijkt rook uit te komen. De brandweer probeert het pand nat te houden. Twee hoogwerkers blussen het pand van bovenaf.

19.16 uur Auto’s van Jonkers worden weggereden.

Weg afgesloten

19:14 uur De N69 is in beide richting afgesloten. De brandweer vraagt de weg vrij te houden. Er wordt omgeroepen met megafoon om de rijbaan vrij te maken, ‘brandweer gewoon door laten mensen!’.

Dure wagens

19.00 uur Jonkers Autobedrijven is een garage die gespecialiseerd is in het automerk Mercedes. Het bedrijf doet voornamelijk onderhoud en reparatie aan dure Mercedes personen- en bedrijfswagens.

Explosies

18.24 uur Er zijn explosies te horen tijdens de brand. Het pand bestaat uit en een nieuw gedeelte. Het oude gedeelte is al helemaal afgebrand. Van het nieuwe gedeelte staat het dak in brand.

Mercedesmuseum

In het pand zit ook een Mercedesmuseum met dure klassieke auto's aanwezig. Die gaan waarschijnlijk allemaal in vlammen op.

Politie en brandweer waarschuwen mensen uit de rook te blijven.