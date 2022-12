Zesdejaars starten met ‘Jolie Bougie’: “Zelfgemaakte kaarsen van sojawax”

De leerlingen zitten in het zesde jaar en volgen Economie. Jolie Bougie hebben ze opgericht in het kader van hun eindwerk. Je kan kiezen tussen bubble, zigzag, shell, twist of rainbow. “Het zijn milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde kaarsen, want wij maken ze van sojawax. De kaarsen maken we helemaal zelf. We hebben de sojawax en mallen besteld en dan zijn we aan de slag gegaan. Tijdens de wintermarkt van Lyceum Aalst hebben we ons eerste verkoopmoment en de reacties zijn heel leuk. Mensen vragen of het in een bepaalde kleur kan en dan maken wij dat voor hen. Het zijn niet zo’n dure kaarsen, de prijzen variëren tussen 3 en 7 euro”, zegt Isabeau.