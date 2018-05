Zon, wind en vertier op Vliegerfestival in Valkenswaard

De volle fietsenrekken verraden het publiek dat in grote getale op het evenement is afgekomen. Dankzij een heerlijk zonnetje en een goede wind zit het terras vol met bezoekers met een biertje of een ijsje in de hand te genieten van de vele vliegers in de lucht. De omroepster meldt dat het 'snoep droppen' vanuit een vlieger zal beginnen, en tientallen kinderen rennen alvast het grasveld op, om het beste plekje te bemachtigen.

Organisator Martijn Vermeulen vult een zogenaamde 'matrasvlieger' met snoep en knuffeltjes en al snel gaat deze de lucht in. Kinderen rennen heen en weer om een vallend snoepje te vangen. ,,Dat er nog geen koppies tegen elkaar zijn gebotst, terwijl ze naar boven kijken", merkt een van de vader gekscherend aan de kant op.

Nadat de supermarktshopper met snoepjes leeg is, gaat het programma alweer snel door. De toeschouwers worden getrakteerd op een demonstratie van 'Kitedog Boris'. Samen met zijn baasje vertoont hij zijn kunsten. ,,Het hele vliegeren met Boris is eigenlijk per ongeluk ontstaan", vertelt baasje Peter Theunissen van het vliegerteam 'Colors in the sky'. ,,Ik was aan het vliegeren en opeens schoot het hendeltje los. Boris ging erachteraan en kwam de vlieger terugbrengen, dat bracht ons op het idee om met hem te gaan vliegeren."

Boris kijkt met het handvat van de vlieger in zijn bek rustig toe, terwijl hij bijkomt van zijn optreden. ,,Natuurlijk zijn we een tijd bezig geweest om de juiste vlieger te vinden waar hij zelf mee kan vliegeren. Deze vlieger hoeft niet omhoog gehouden te worden en kan hij dus zelf in de lucht krijgen." Samen met zijn hond reist hij Europa af om hun kunsten te vertonen. ,,We zijn al van Denemarken tot Italië geweest. Overal waar we met auto en caravan kunnen komen, gaan we samen met Boris vliegeren. En zolang hij het leuk vindt, gaan we gewoon door."

Aandacht ontbreekt het Boris in ieder geval niet. Kinderen komen Boris even aaien, en die lijkt intens te genieten. ,,Boris is eigenlijk beroemder dan dat ik ben. Hij heeft ook meer vrienden op Facebook dan ik", vertelt Theunissen lachend.