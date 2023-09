LEZERSBRIEF Mening | Fietsen voor het goede doel: goed dat we de broeders en zusters niet vergeten

Zoals in veel Brabantse plaatsen, woonden en werkten in de vorige eeuw ook in Moergestel broeders en zusters in het onderwijs en de gezondheidszorg: de broeders van Dongen, de franciscanessen van Asten en de zusters van Liefde. Inmiddels zijn zij allen vertrokken, bij gebrek aan aanwas, en het gevaar dreigt dat de grote verdiensten van deze religieuzen wordt vergeten. Daarom juich ik het initiatief van Tour de la Moer toe om de fietstocht op zondag 27 augustus te koppelen aan goede doelen als eerbetoon aan de religieuzen in Moergestel. Terecht merkt een van de organisatoren op: “Zonder hen hadden we niet leren lezen en schrijven” (BD 22-8-2023).