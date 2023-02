Mening | ‘Alleen nog maar roodwitgeel anders kom je de kroeg niet meer in’

Lezersbrieven Mening | Ik lees de column van Daan Rot wel voor u

Hoe toepasselijk dat er naast het ingezonden stukje over de column van Daan Rot een ander staat met de titel ‘Ga iets leuks doen’ [BD 14 februari]. Dat raad ik Tinie van Haastert in dit geval ook aan. Naast mij en mijn moeder zullen er velen zijn die elke zaterdag graag de column van Daan Rot lezen. Fans van Jan, maar zeker ook familie en vrienden die zelf in de afgelopen tijd partners, ouders en anderen zijn verloren. De herkenning van de pijn en het weer doorgaan met leven zijn groot. Het is een van de stukken die ik op zaterdag lees. Fijn dat u uw hart heeft gelucht, het lijkt me dat Daan dat op deze wijze ook elke week doet. U hoeft haar column niet te lezen, dat doe ik dan wel voor u.