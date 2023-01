Opinie | Andere koets, een andere koers

Lezersbrieven Vervulde je de dienst­plicht, werd je daar bijna verwijtend op aangekeken

De heer Ton Welter beschrijft treffend de lamlendige houding die veel Nederlanders (en daardoor ook ambtenarij en politiek) jarenlang hadden ten aanzien van onze defensie [BD 24 januari; ‘Bureaucratie verlamt onze krijgsmacht’]. Als je in de jaren 70 nog netjes de militaire dienstplicht vervulde, werd je daar bijna verwijtend op aangekeken. Demonstreren op het Malieveld was ‘in’. Decennialang verdomde Nederland te voldoen aan de 2-procentnorm van de Navo. Wij konden van het daarmee bespaarde geld (en door roekeloos Groningen leeg te pompen) onze verzorgingsstaat steeds verder optuigen. Achter de brede rug van de VS weggedoken, konden wij onszelf wijsmaken dat de wereld een paradijs zou worden als men maar goed naar ons luisterde. Ook onze dik betalende beschermheer kreeg regelmatig onder uit de zak. Het artikel van de heer Welter verdient zeer serieus genomen te worden. Hopelijk is het nog niet te laat!

30 januari