Vrije kippen Valkenberg zijn de klos: ‘Het is bizar dat ze hier nu ook weer voor moeten boeten’

Vrije kippen zijn de klos

Het vangen en ‘afvoeren’ van de kippen in het Park Valkenberg in Breda roept weer veel emoties op. En terecht, als je bedenkt dat ze weg moeten om verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Terwijl de vogelgriep juist ontstaat doordat we soortgenoten van de kippen elders, met duizenden tegelijk opgesloten in stallen, te dicht op elkaar laten leven.

Het is bizar dat enkele vrij rondlopende kippen hier nu weer voor moeten boeten, naast de miljoenen kippen die preventief zijn geruimd bij pluimveebedrijven. De kippenvanger in het Valkenberg krijgt hatelijke reacties, maar hij doet gewoon zijn werk en hem is dat niet te verwijten.

Waar het om gaat, is dat we met ons allen verstrikt zitten in een systeem waarin economisch gewin meer waarde wordt toegedicht dan het leven zelf. Laten we allemaal bij onszelf te rade gaan en de verbinding met de levende natuur weer opzoeken. De natuur is immers de basis voor ons bestaan.

Als iedereen nu eens vanuit deze gedachte nadenkt over hoe we het anders kunnen doen en daar naar handelt. Dan veranderen de systemen vanzelf en hoeven we in de toekomst geen vrij rondlopende kippen meer te ruimen.

Joost Barendrecht,

Stichting Breda Stad in een Park

Is parkeren in Bergen op Zoom ‘levensgevaarlijk?

Je zult als bewoner van de binnenstad maar afhankelijk zijn van je auto, om van, en naar je werk te kunnen! Zeker als je dan ook nog wisselende diensten hebt en ’s morgens om half zes in het pikkedonker al dan niet aangerand, ondergekotst, of laverend tussen het menselijk afval een weg moet banen naar de parkeergarage, is het een godswonder dat je die dag nog op je werk komt.

Het kan nog erger! Voor een kapotte ingang, want de andere deur was zowat een jaar dichtgetimmerd! De daarvoor bedoelde infoknop werkt ook al niet! Vervolgens het hulpnummer gebeld en de dienstdoende beveiliger doet dan het rolluik omhoog, zodat je via de ingang van het autoverkeer driehoog omhoog moet klauteren. Tot twee keer toe! En een melding interesseert parkeerbeheer blijkbaar ook niets. (De bewuste beveiliger zou parkeerbeheer op de hoogte stellen van de deur…!)

En het alternatief, parkeren elders in de stad... ho maar want eerst een uur zoeken naar een parkeerplek zonder resultaat is onmogelijk en al zeker met die onregelmatige werktijden!

En de veiligheid, Het is altijd maar de vraag wat ik daar tegenkom. Ongure types, cracksnuivers en slapende zwervers in de lift, hangjongeren laat op de avond, skatende tieners of kots in de liften. 24/7 bewaking; wanneer dan, camera’s; altijd te laat!

Elke dag met het hart in de keel naar je auto toe, daar elk kwartaal 180 euro voor neertellen, je zou het erbij moeten krijgen! Het parkeerbedrijf en de gemeente zouden zich de ogen uit de kop moeten schamen!

Ook deze brief is zinloos. Er is natuurlijk niemand verantwoordelijk, maar soms moet je de frustratie even spuien!

Michelle Seelen,

Bergen op Zoom

Peter van Koppen

In de krant van zaterdag 14 januari laatstleden reageert de heer Van Ooijen op het interview van emeritus hoogleraar Peter van Koppen. Hij stelt in de mening dat hij de reactie van Van Koppen ongepast vindt, omdat deze niet zelf ter zitting aanwezig was. Daardoor heeft hij zich geen volledig beeld kunnen vormen van de zaak, omdat hetgeen op de zitting plaatsvindt een essentieel onderdeel is van de waarheidsvinding.

Ik weet niet of de heer Van Oijen ooit een zitting heeft meegemaakt in Nederland maar het is niet, net zoals op tv, met cross examination en dergelijke. De zitting is gebaseerd op de stukken uit het dossier. En er zullen best getuigen zijn geweest, maar alles wat die getuigen gezegd hebben wordt opgeschreven in een proces-verbaal. En als u het werk kent van de heer Van Koppen kun je er donder op zeggen dat hij het gehele dossier heeft, ook de processen-verbaal van de zitting.

Om een expert - die regelmatig in het binnen- en buitenland wordt gevraagd om te getuigen - dan zo weg te zetten is ongepast en dan druk ik mij eufemistisch uit.

Fabian Krougman,

Oudenbosch

Steigers en stijgers

Veel mensen hebben moeite met het juiste gebruik van ei en ij, zoals bijvoorbeeld in peiler/pijler. Zelf moet ik soms ook goed nadenken om de juiste keuze te maken. Voor Drs. P. was het niet zo’n probleem; hij weigerde eenvoudig woorden met ei op woorden met ij te laten rijmen.

Enige helderheid omtrent een juiste schrijfwijze verschaft het artikel over overlast door hoog water in BN DeStem van maandag jl. (Roosendaal editie, bladzijde 3). Hierin werd uitgelegd dat men in de jachthaven van Dinteloord problemen had met vaste steigers omdat het stijgende water ervoor zorgde dat meertouwen te strak kwamen te staan. In Steenbergen zijn het drijvende aanlegplaatsen en die gaan dus met water mee omhoog. In het artikel worden ze daarom ‘stijgers’ genoemd.

Hans de Jong,

Oud Gastel

Soumaya Sahla

Hierbij wil ik reageren op uw artikel in BN/DeStem van zaterdag 14 januari jl. In de door u afgedrukte reactie van de VVD lees ik het volgende.

De woordvoerder van de JOVD ( jongerenafdeling VVD ), Bram van Bon, heeft het lef om het volgende te zeggen: ‘De VVD had als liberale partij moeten staan voor Soumaya Sahla. Iemand die haar straf heeft uitgezeten en zich in het vervolg wil inzetten voor rechtsstaat en vrijheid zou moeten worden omarmd.’

Ja, zij heeft haar straf uitgezeten voor haar lidmaatschap van de Hofstadgroep. U weet nog wel. Een van deze leden was de moordenaar van Theo van Gogh. Zou deze heer en deze zich liberaal noemende partij ook zo coulant zijn tegen kinderen en kleinkinderen van voormalige leden van de NSB.

Uit eigen ervaring heb ik meegemaakt dat mijn zoon, bij aanmelding voor vrijwillige dienstneming, vragen moest beantwoorden over het gedrag van mijn opa’s (dus zijn overgrootvaders ) tijdens de oorlog.

Hans Nuiten,

Bergen op Zoom